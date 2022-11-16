Galatasaray'dan ayrıldı, Pınar Karşıyaka ile imzaladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, şutör guard Braian Angola ile anlaşma sağladı.
Sezon başında Galatasaray NEF ile anlaşma sağlayan 28 yaşındaki basketbolcu, sarı-kırmızılılarla yollarını ayırıp İzmir ekibinin yolunu tuttu.
Angola, Galatasaray formasıyla ligde 5, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıktı.
Angola transferini bitiren Pınar Karşıyaka, gardı Skyler Flatten ile yollarını ayırdı.
Amerikalı oyuncu, yeşil-kırmızılılarda 1 karşılaşmaya çıktı.
Sezon başında Galatasaray NEF ile anlaşma sağlayan 28 yaşındaki basketbolcu, sarı-kırmızılılarla yollarını ayırıp İzmir ekibinin yolunu tuttu.
Angola, Galatasaray formasıyla ligde 5, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıktı.
Angola transferini bitiren Pınar Karşıyaka, gardı Skyler Flatten ile yollarını ayırdı.
Amerikalı oyuncu, yeşil-kırmızılılarda 1 karşılaşmaya çıktı.
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