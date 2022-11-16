Galatasaray'dan ayrıldı, Pınar Karşıyaka ile imzaladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Galatasaray'dan ayrılan Braian Angola ile anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan ayrıldı, Pınar Karşıyaka ile imzaladı!
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16 Kasım 2022 16:28
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, şutör guard Braian Angola ile anlaşma sağladı.

Sezon başında Galatasaray NEF ile anlaşma sağlayan 28 yaşındaki basketbolcu, sarı-kırmızılılarla yollarını ayırıp İzmir ekibinin yolunu tuttu.

Angola, Galatasaray formasıyla ligde 5, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıktı.

Angola transferini bitiren Pınar Karşıyaka, gardı Skyler Flatten ile yollarını ayırdı.

Amerikalı oyuncu, yeşil-kırmızılılarda 1 karşılaşmaya çıktı.

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