Galatasaray'da ikinci Emre Akbaba dönemi başlıyor. Sarı kırmızılı takımda taraftarların ıslıkladığı Emre Akbaba, sezon başında eski takımı Alanyaspor'a 1 yıllığına kiralandı. Kafasını toparlamak için turuncu yeşilli takıma kiralık gelen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, burada gösterdiği performansla Galatasaray'ın aranan ismi oldu. Küllerinden doğan Emre Akbaba'yı bir sezon daha kiralık isteyen Alanyaspor, Galatasaray'dan ret cevabı aldı.29 yaşındaki Emre Akbaba, tıpkı Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün gibi sarı kırmızılılara geri dönmeye hazırlanıyor. Alanyaspor'un kadrosunda tutmak istediği oyuncuyu Galatasaray kesin bir dille geri çağırdı.Bu sezon Alanyaspor'la 37 maça çıkan Emre Akbaba 13 gol kaydetti, 6 asist yaptı. Emre Akbaba, Galatasaray kariyerinde 73 maçta 14 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koymuştu. Tecrübeli orta sahanın piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro.