Galatasaray'dan 7 milyon euroluk teklife ret!

Galatasaray, Belçika ekibi Anderlecht'ten Victor Nelsson için gelen teklifi reddetti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan 7 milyon euroluk teklife ret!
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15 Ocak 2025 21:40
Galatasaray'da ayrılma ihtimali yükselen Victor Nelsson için sıcak bir gelişme yaşandı.

A Spor'da yer alan habere göre; Anderlecht, Victor Nelsson için Galatasaray'la temasa geçti.

ANDERLECHT'İN TEKLİFİ

Haberde Belçika ekibinin Danimarkalı stoper için sarı kırmızılı takıma 7 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN CEVAP

Bu teklifi yetersiz bulan Galatasaray yönetimi, Belçika ekibine olumsuz yanıt verdi.

Victor Nelsson ile Anderlecht dışında Fransız ekibi Rennes'in de ilgilendiği ifade edildi.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 16 maça çıktı ve toplam 614 dakika süre aldı. 

 
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