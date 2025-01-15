Galatasaray'dan 7 milyon euroluk teklife ret!

Galatasaray'da ayrılma ihtimali yükselen Victor Nelsson için sıcak bir gelişme yaşandı.
A Spor'da yer alan habere göre; Anderlecht, Victor Nelsson için Galatasaray'la temasa geçti.
ANDERLECHT'İN TEKLİFİ
Haberde Belçika ekibinin Danimarkalı stoper için sarı kırmızılı takıma 7 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.
GALATASARAY'DAN CEVAP
Bu teklifi yetersiz bulan Galatasaray yönetimi, Belçika ekibine olumsuz yanıt verdi.
Victor Nelsson ile Anderlecht dışında Fransız ekibi Rennes'in de ilgilendiği ifade edildi.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 16 maça çıktı ve toplam 614 dakika süre aldı.
A Spor'da yer alan habere göre; Anderlecht, Victor Nelsson için Galatasaray'la temasa geçti.
ANDERLECHT'İN TEKLİFİ
Haberde Belçika ekibinin Danimarkalı stoper için sarı kırmızılı takıma 7 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.
GALATASARAY'DAN CEVAP
Bu teklifi yetersiz bulan Galatasaray yönetimi, Belçika ekibine olumsuz yanıt verdi.
Victor Nelsson ile Anderlecht dışında Fransız ekibi Rennes'in de ilgilendiği ifade edildi.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 16 maça çıktı ve toplam 614 dakika süre aldı.