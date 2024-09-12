Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'nda şampiyon

Galatasaray Daikin, Balkan Kupası son maçında PAOK'u 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'nda şampiyon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2024 20:24
Son güncelleme 12 Eylül 2024 20:49
 Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da düzenlenen organizasyondaki son müsabakasında PAOK ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleyi Galatasaray Daikin, 25-17, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak 3'te 3 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda 2023'ün ardından ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, CEV Challenge Kupası bileti aldı.

Galatasaray, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun ilk turunda AO Thiras (Yunanistan) ile mücadele edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery