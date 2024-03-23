Galatasaray'da bu sezon oldukça eleştirilen Wilfried Zaha için rakamlar öyle söylemiyor...
Fildişi Sahilli yıldız, üçüncü bölgede en fazla dribling yapan kanat oyuncuları arasında 2. sırada yer aldı.
2.39 başarılı dribling yapan Zaha'nın önünde 3.24'le Adana Demir'den Yusuf Sarı yer aldı.
BU SEZON NE YAPTI?
31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması ile çıktığı 37 resmi maçta 10 gol attı, 5 de asist yaptı.
Fildişi Sahilli yıldız, üçüncü bölgede en fazla dribling yapan kanat oyuncuları arasında 2. sırada yer aldı.
2.39 başarılı dribling yapan Zaha'nın önünde 3.24'le Adana Demir'den Yusuf Sarı yer aldı.
BU SEZON NE YAPTI?
31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması ile çıktığı 37 resmi maçta 10 gol attı, 5 de asist yaptı.