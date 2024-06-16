Galatasaray'da Zaha bekleyişi!

Wilfried Zaha'yı göndermek isteyen Galatasaray, Fildişi Sahilli yıldız ile ilgili transfer gelişmelerini yakından takip ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaha bekleyişi!
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16 Haziran 2024 10:23
İngiliz basınının West Ham'ın transferi için 10 milyon Sterlin'i (yaklaşık 12 milyon Euro) gözden çıkardığını yazdığı Wilfried Zaha ile ilgili gelişmeler Galatasaray camiasında merakla izleniyor.

Büyük umutlarla alınmasına rağmen beklentileri karşılayamayan Fildişi Sahilli sol kanadı göndermek isteyen yönetim, gelecek teklifleri değerlendirecek.

Yıllık 4 milyon 350 bin Euro kazanan Zaha ise Premier Lig'e dönme seçeneğine sıcak baksa da şimdilik 3 Temmuz'da Florya'daki sezon açılışına katılacak şekilde planlama yaptı. 

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