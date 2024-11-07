Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.
Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Tottenham'ı mağlup ederek Avrupa'daki galibiyet sayısını 3'e yenilmezlik serisini ise 12'ye çıkardı.
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.
Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Tottenham'ı mağlup ederek Avrupa'daki galibiyet sayısını 3'e yenilmezlik serisini ise 12'ye çıkardı.