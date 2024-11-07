Galatasaray'da yenilmezlik serisi 12 maça çıktı

Galatasaray, Tottenham galibiyetiyle yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı; Süper Lig ve Avrupa'da başarılı grafiğini sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da yenilmezlik serisi 12 maça çıktı
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07 Kasım 2024 23:26
Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Tottenham'ı mağlup ederek Avrupa'daki galibiyet sayısını 3'e yenilmezlik serisini ise 12'ye çıkardı.

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