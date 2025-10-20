Galatasaray'da Uğurcan Çakır kale duvarını ördü

Süper Lig'de ilk dokuz haftayı zirvede tamamlayan son üç sezonun şampiyonu Galatasaray , yalnızca hücum gücüyle değil, savunma performansıyla da alkış topluyor.

Sarı kırmızılı ekip, sezon başında kaleci Fernando Muslera gibi efsane bir ismi kaybetmesine rağmen, defans hattında gösterdiği istikrarla dikkatleri üzerine çekti.

Geçen sezonun ilk dokuz haftasında sekiz gol yiyen Galatasaray, bu sezon aynı periyotta sadece dört gol yedi. Savunma hattındaki bu gelişmede, yeni kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı büyük rol oynadı.

Yaptığı kritik kurtarışlarla Muslera'nın boşluğunu dolduran milli kaleci, sezon başında ödenen yüksek bonservis bedelinin karşılığını verdiğini kanıtladı. Savunma hattı, Galatasaray'ın zirvedeki yerini sağlamlaştıran en önemli faktörlerden biri oldu.

Teknik direktör Okan Buruk'un sisteminde savunma disiplini her geçen hafta daha da otururken, sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde de bu istikrarı sergilemek istiyor.