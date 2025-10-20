19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-2
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
2-1
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-1
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Galatasaray'da Uğurcan Çakır kale duvarını ördü

Muslera'nın ayrılığına rağmen Galatasaray, Süper Lig'in ilk 9 haftasında sadece 4 gol yiyerek savunmada güven verdi. Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlarıyla fark yaratıyor.

calendar 20 Ekim 2025 09:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Paylaş:

Süper Lig'de ilk dokuz haftayı zirvede tamamlayan son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, yalnızca hücum gücüyle değil, savunma performansıyla da alkış topluyor.
 
Sarı kırmızılı ekip, sezon başında kaleci Fernando Muslera gibi efsane bir ismi kaybetmesine rağmen, defans hattında gösterdiği istikrarla dikkatleri üzerine çekti.
 
Geçen sezonun ilk dokuz haftasında sekiz gol yiyen Galatasaray, bu sezon aynı periyotta sadece dört gol yedi. Savunma hattındaki bu gelişmede, yeni kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı büyük rol oynadı.
 
Yaptığı kritik kurtarışlarla Muslera'nın boşluğunu dolduran milli kaleci, sezon başında ödenen yüksek bonservis bedelinin karşılığını verdiğini kanıtladı. Savunma hattı, Galatasaray'ın zirvedeki yerini sağlamlaştıran en önemli faktörlerden biri oldu.
 
Teknik direktör Okan Buruk'un sisteminde savunma disiplini her geçen hafta daha da otururken, sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde de bu istikrarı sergilemek istiyor.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
