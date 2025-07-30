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Galatasaray'da temizlik haftası!

Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Frankowski, Nelsson, Jelert, Cuesta ve Köhn önümüzdeki 10 günlük sürede ya kiralık ya da bonservisle gidecek.

calendar 30 Temmuz 2025 09:18
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da temizlik haftası!
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Galatasaray'da kadro yapılanmasında köklü değişiklikler yolda. Önümüzdeki hafta kulüpte "Temizlik haftası" ilan edildi.

Victor Osimhen ve dünyaca ünlü bir kaleciyle imzalar atıldıktan sonra Frankowski, Nelsson, Jelert, Cuesta ve Köhn gibi isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

BURUK'UN KARARI KESİN

Teknik Direktör Okan Buruk kesinlikle bu isimlerle devam etmeyi düşünmüyor. Önümüzdeki 10 günlük sürede adı geçen futbolcular ya kiralanacak ya da bonservisleriyle birlikte elden çıkarılacak.

DURUMU BELLİ OLMAYAN TEK İSİM

Durumu belli olmayan tek isim Zaniolo. İtalyan yıldız için transfer döneminin son günleri beklenecek ve gelecek tekliflere göre karar verilecek. 

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