Galatasaray'da taraftarların Okan Kocuk tepkisi



Trabzonspor karşısında Bakasetas'a iki penaltıda da geçit vermeyen Giresun kalecisi Okan Kocuk maça damga vurdu



Galatasaray'ın kiralık olarak Giresunspor'a gönderdiği Okan Kocuk'un performansı, kalecilerinden çok dertli olan sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı. Başarılı file bekçisine övgü yağdıran Galatasaraylı futbolseverler, "Biz elimizdekinin değerini bilmiyoruz… Okan her hafta şov yapıyor, biz de her hafta uzaktan hayranlıkla izliyoruz… Bizi sahamızda yendikleri maçta da Okan çok iyiydi. Daha çok başımızı taşlara vururuz... Okan Kocuk'u gönderenler şimdi ne düşünüyor acaba" yorumları yaptılar.



NASIL VURACAĞINI BİLİYORDUM!



Gecenin kahramanı olan Okan maç sonrası, "Takım sahada varını yoğunu ortaya koydu. Penaltı olunca üzüldüm. İlkinde ortaya vurdu, ayağımla çıkardım. Bakasetas'ın ikinci sefer sağa atmayacağını düşündüm. Diğer tarafa atladım ve kurtardım" ifadesini kullandı.



DUVAR ÖRDÜ



Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında yaptığı kurtarışlarla büyük alkış alan Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk dün de sahanın en iyi ismiydi. Özellikle ikinci yarıda rakip ceza sahasında etkisini artıran ve üst üste pozisyonlar bulan Trabzonsporlu oyunculara geçit vermeyen 26 yaşındaki file bekçisi, uzatma anlarında Trabzonspor'un kazandığı penaltıda Bakasetas'ı engelledi. Giresunsporlu oyuncuların çizgi ihlali nedeniyle tekrarlanan penaltıda Yunan yıldıza ikinci atışında da geçit vermeyen Okan, takımına 1 puanı kazandırdı. Kariyerinin 11. penaltısını kurtaran başarılı kaleci, soyunma odasında omuzlara alındı.





İLGİLİ VİDEO