Galatasaray'da stat ismi değişiyor!

Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur, sarı kırmızılıları stadyumuna isim sponsoru olmuştu. Galatasaray'da Özbek yönetiminin seçilmesi halinde stadyumun isminde güncellemeye gideceği konuşuluyor.

Haber; Yeni Şafak, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da stat ismi değişiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2022 12:21
Galatasaray'da taraftarları sevindiren bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların stadyumunun ismi, Dursun Özbek ve yönetiminin seçilmesi halinde değişecek.

Erden Timur'un sponsor olduğu NEF Stadyumu'nun adının Ali Sami Yen olarak güncellenmesi bekleniyor.

Galatasaraylıları yeniden havaya sokmak isteyen yönetimin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adını ise NEF Kompleksi olarak değiştirmeyi planladığı belirtildi.

Konuyla ilgili seçim sonrasında daha net açıklamaların yapılması bekleniyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ