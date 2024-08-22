Galatasaray'da sol beke son aday Atletico'dan

Sol beke transfer düşünen Galatasaray'da Atletico Madrid'den Javier Galan ismi öne çıktı

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da sol beke son aday Atletico'dan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2024 09:32
Sol bek mevkiine transfer planlayan Galatasaray'da son aday Javier Galan oldu. Atletico Madrid'de oynayan 29 yaşındaki sol bek için görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin de ayrılmasına onay verdiği Galan için 1 yıllık kiralık anlaşma teklif edildiği belirtildi.

GALAN TRANSFER İÇİN İSTEKLİ

İspanyol futbolcunun, sarı kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı ve transfer konusunda istekli olduğu bildirildi. Tecrübeli oyuncunun kulüplerin görüşmesini beklediği aktarıldı.

ZORUNLU SATIN ALMA ŞARTI VAR

Atletico Madrid'le Haziran 2026'ya kontratı olan Galan için İspanyol kulübü zorunlu satın alma opsiyonu şartı sunuyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery