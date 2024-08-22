Galatasaray'da sol beke son aday Atletico'dan

Sol bek mevkiine transfer planlayan Galatasaray'da son aday Javier Galan oldu. Atletico Madrid'de oynayan 29 yaşındaki sol bek için görüşmelerin başladığı ifade edildi.
Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin de ayrılmasına onay verdiği Galan için 1 yıllık kiralık anlaşma teklif edildiği belirtildi.
GALAN TRANSFER İÇİN İSTEKLİ
İspanyol futbolcunun, sarı kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı ve transfer konusunda istekli olduğu bildirildi. Tecrübeli oyuncunun kulüplerin görüşmesini beklediği aktarıldı.
ZORUNLU SATIN ALMA ŞARTI VAR
Atletico Madrid'le Haziran 2026'ya kontratı olan Galan için İspanyol kulübü zorunlu satın alma opsiyonu şartı sunuyor.
Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin de ayrılmasına onay verdiği Galan için 1 yıllık kiralık anlaşma teklif edildiği belirtildi.
GALAN TRANSFER İÇİN İSTEKLİ
İspanyol futbolcunun, sarı kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı ve transfer konusunda istekli olduğu bildirildi. Tecrübeli oyuncunun kulüplerin görüşmesini beklediği aktarıldı.
ZORUNLU SATIN ALMA ŞARTI VAR
Atletico Madrid'le Haziran 2026'ya kontratı olan Galan için İspanyol kulübü zorunlu satın alma opsiyonu şartı sunuyor.