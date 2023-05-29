Galatasaray'da şampiyonluk için dev prim!

Galatasaray artık şampiyonluk için geri sayıma geçti... Salı günüMKE Ankaragücü deplasmanında kazanarak zaferini ilan etmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'da yönetim şampiyonluk primini de belirledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da şampiyonluk için dev prim!
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29 Mayıs 2023 11:26
Galatasaray artık şampiyonluk için geri sayıma geçti... Yarın MKE Ankaragücü deplasmanında kazanarak zaferini ilan etmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'da yönetim şampiyonluk primini de belirledi.

Dursun Özbek ve kurmayları, Sivasspor mücadelesinde 10, İstanbulspor maçında 10, Başakşehir karşılaşmasında ise 20 milyon TL'lik prim dağıtmıştı. Üst üste gelen galibiyetlerle birlikte şampiyonluk için sona gelinirken, Ankaragücü mücadelesinde verilecek ücret de belli oldu.

Buna göre Sarı-Kırmızılı futbolcular, Başkent ekibini devirir ve şampiyonluğunu ilan ederse toplamda 20 milyon TL'lik bir ödeme daha yapılacak. Böylece son 4 maçta verilen prim, 60 milyon TL'yi bulacak.

Öte yandan bu rakamın şampiyonluk primleri de dahil edildiğinde çok daha yüksek olması bekleniyor. 

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