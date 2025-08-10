Galatasaray'da Puma gerginliği: Ek ücret krizi ve forma sorunu!

Galatasaray yönetimi, Puma ile masaya oturarak 5 milyon euro ek ücret talebinde bulundu. Ancak şirket bu talebe sıcak bakmıyor. Puma'nın ayrıca bu konunun gündeme taşınmasından rahatsız olduğu belirtiliyor.



"BAŞKA FİRMALARLA MASAYA OTURABİLİRİZ"



Galatasaray cephesi ise elini güçlendirmek adına "Başka firmalarla masaya oturabiliriz" kartını devreye soktu. Sarı kırmızılılar, fesih bedelini ödeyerek sözleşmeden çıkabileceklerini ima etti.



Öte yandan, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında formalardan logoların sökülmesi kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Benzer bir sorun daha önce Manchester City formalarında da yaşanmıştı. Bu teknik problemin de iki taraf arasındaki gerginliği artırdığı öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, hem finansal hem de teknik sorunların çözülmemesi halinde Puma ile yolları ayırma seçeneğini masada tutuyor.