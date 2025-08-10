10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-230'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-028'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-029'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-085'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Galatasaray'da Puma gerginliği: Ek ücret krizi ve forma sorunu!

Galatasaray ile forma tedarikçisi Puma arasında ek ücret krizi yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma kapsamında, forma satış oranının yüzde 60'ının kulübe kalması şartıyla yıllık 5 milyon euro karşılığında el sıkışmıştı. Ancak Galatasaray yönetimi, aradan geçen bir yılın ardından bu rakamı yetersiz buldu.

calendar 10 Ağustos 2025 13:29
Haber: Haberturk, Fotoğraf: X.com
Galatasaray yönetimi, Puma ile masaya oturarak 5 milyon euro ek ücret talebinde bulundu. Ancak şirket bu talebe sıcak bakmıyor. Puma'nın ayrıca bu konunun gündeme taşınmasından rahatsız olduğu belirtiliyor.

"BAŞKA FİRMALARLA MASAYA OTURABİLİRİZ"

Galatasaray cephesi ise elini güçlendirmek adına "Başka firmalarla masaya oturabiliriz" kartını devreye soktu. Sarı kırmızılılar, fesih bedelini ödeyerek sözleşmeden çıkabileceklerini ima etti.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında formalardan logoların sökülmesi kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Benzer bir sorun daha önce Manchester City formalarında da yaşanmıştı. Bu teknik problemin de iki taraf arasındaki gerginliği artırdığı öğrenildi.



Galatasaray yönetimi, hem finansal hem de teknik sorunların çözülmemesi halinde Puma ile yolları ayırma seçeneğini masada tutuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
