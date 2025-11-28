28 Kasım
Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda puan kaybı arttı

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın puan kayıpları arttı.

calendar 28 Kasım 2025 10:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği ve Union SG maçlarını kaçıran Osimhen'in yokluğunda sarı-kırmızılılar çok zorlanıyor.
 
Başarılı futbolcu geçen sezondan itibaren sakatlık ve kart cezaları nedeniyle toplamda 13 karşılaşmada forma giyemedi.
 
Sarı-kırmızılı takım Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplamda 7 galibiyet elde ederken 3 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Maçların neredeyse yarısında puan kaybı yaşandı.
 
SAĞLIK HEYETİNDEN YOĞUN MESAİ
 
Hem skor hem de özellikle sahadaki futbol olarak Nijeryalı oyuncunun yokluğu takımı çok derinden sarsıyor.
 
Maçların yüzde 46'sında rakiplerine karşı takılan Galatasaray'da en büyük beklenti yıldız ismin pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giymesi.
 
Bunun için hem Osimhen'den büyük bir istek var hem de sağlık heyeti yetiştirmek için elinden geleni yapıyor.
 
Büyük bir aksilik olmazsa derbide forma giymesi bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
