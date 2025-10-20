Galatasaray'da orkestra şefi: İlkay

Galatasaray 'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı dünya yıldızı İlkay Gündoğan, kısa sürede takımın vazgeçilmez ismi haline geldi.

Orta sahada adeta bir orkestra şefi gibi oynayan tecrübeli futbolcu, performansıyla sarı kırmızılı taraftarların gönlünü kazandı.

Sarı kırmızılı formayla şimdiye dek 7 maça çıkan İlkay, bu karşılaşmalarda tam 16 kilit pas üreterek takımın hücum gücüne büyük katkı sağladı. Sahadaki liderliğiyle dikkat çeken Gündoğan, kritik anlarda sorumluluk almayı da ihmal etmedi.

Özellikle Beşiktaş derbisinde attığı golle takımına 1 puan kazandıran başarılı orta saha, önceki gün oynanan maçta ise Alman yıldız Leroy Sane'ye yaptığı asistle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Sane, İlkay'ın pasıyla gol hasretini sona erdirirken, Gündoğan da teknik direktör Okan Buruk'un saha içindeki en büyük yardımcısı olduğunu bir kez daha gösterdi.