19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-2
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
2-1
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-1
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Galatasaray'da orkestra şefi: İlkay

Galatasaray'ın son dakika transferi İlkay Gündoğan, çıktığı 7 maçta 16 kilit pas üreterek orta sahada adeta maestro gibi oynuyor.

Galatasaray'da orkestra şefi: İlkay
Galatasaray'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı dünya yıldızı İlkay Gündoğan, kısa sürede takımın vazgeçilmez ismi haline geldi.
 
Orta sahada adeta bir orkestra şefi gibi oynayan tecrübeli futbolcu, performansıyla sarı kırmızılı taraftarların gönlünü kazandı.
 
Sarı kırmızılı formayla şimdiye dek 7 maça çıkan İlkay, bu karşılaşmalarda tam 16 kilit pas üreterek takımın hücum gücüne büyük katkı sağladı. Sahadaki liderliğiyle dikkat çeken Gündoğan, kritik anlarda sorumluluk almayı da ihmal etmedi.
 
Özellikle Beşiktaş derbisinde attığı golle takımına 1 puan kazandıran başarılı orta saha, önceki gün oynanan maçta ise Alman yıldız Leroy Sane'ye yaptığı asistle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Sane, İlkay'ın pasıyla gol hasretini sona erdirirken, Gündoğan da teknik direktör Okan Buruk'un saha içindeki en büyük yardımcısı olduğunu bir kez daha gösterdi.
