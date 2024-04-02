Galatasaray'da Muslera'nın en özel günü!

Sarı-Kırmızılılar'ın şimdiden efsanelerinden biri olmayı başaran Fernando Muslera, bu akşamki Hatayspor karşılaşmasında forma giymesi durumunda, Galatasaray formasıyla 5. kez 'dalya' diyecek.
2011'de Lazio'dan transfer edilen Muslera, 13 yıllık Türkiye kariyerinde 15 kupa kazandı.
Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014'ün 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçta 100. resmi maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'daki 200. sınavına 2015-2016 sezonunun 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde çıktı.
178'inde kaleyi kapattı
Üçüncü dalyasını 2018-2019'un 13. haftasındaki Konyaspor maçında yaşayan 37 yaşındaki file bekçisi, 400. mücadelesine 2021-2022'nin 8. haftasındaki Rizespor karşılaşmasında çıktı. Bugüne kadar 499 maçın 178'inde kalesini gole kapatan Cim Bom'un kaptanı, 533 gole ise engel olamadı. Muslera ayrıca, Galatasaray'da en fazla resmi maç oynayan ve en fazla kupa kazanan yabancı futbolcu unvanlarını da elinde bulunduruyor.
2011'de Lazio'dan transfer edilen Muslera, 13 yıllık Türkiye kariyerinde 15 kupa kazandı.
Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Başakşehir maçında veren Muslera, 2013-2014'ün 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçta 100. resmi maçını oynadı. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'daki 200. sınavına 2015-2016 sezonunun 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde çıktı.
178'inde kaleyi kapattı
Üçüncü dalyasını 2018-2019'un 13. haftasındaki Konyaspor maçında yaşayan 37 yaşındaki file bekçisi, 400. mücadelesine 2021-2022'nin 8. haftasındaki Rizespor karşılaşmasında çıktı. Bugüne kadar 499 maçın 178'inde kalesini gole kapatan Cim Bom'un kaptanı, 533 gole ise engel olamadı. Muslera ayrıca, Galatasaray'da en fazla resmi maç oynayan ve en fazla kupa kazanan yabancı futbolcu unvanlarını da elinde bulunduruyor.