Galatasaray'da mecburi rotasyon!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, üzerine yük binen ve yorulan oyuncularını Eyüpspor maçında kulübeye çekecek, onları dinlendirecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da mecburi rotasyon!
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30 Kasım 2024 09:12
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından puan çıkaran ve ilk 8 yolundaki avantajını koruyan Galatasaray'da gözler Trendyol Süper Lig'e çevrildi.

Eyüpspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda hem sakatlık riski hem de yorgunluklar nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda değişiklikler yapmayı planladığı belirtildi.

Rotasyona gitme kararı alan sarı-kırmızılı teknik adamın özellikle Mertens, Yunus Akgün, Torreira gibi yorgun olan isimleri dinlendirmeyi düşündüğü bildirildi. Buruk'un Osimhen konususunda ise yine tereddütte olunduğu kaydedildi.

METEHAN İLK 11'E!

Eyüpspor karşısında, AZ Alkmaar maçında özellikle Metehan'ın oyuna girmesinden sonra savunmanın toparlanması nedeniyle Okan Buruk'un genç futbolcuya da 11'de yer vereceği ve yine üçlü formasyonu tercih edeceği öğrenildi.

Galatasaray'da ayrıca Sallai, Berkan, Ziyech gibi isimlerin ise Eyüpspor karşında değerlendirileceği belirtildi.

Öte yandan sarı-kırmızılı kafile AZ Alkmaar maçından sonra dün sabah 6'da İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor maçının hazırlıklarına ise akşam yapılan yenilenme antrenmanıyla başladı. Galatasaray bu akşam yapacağı tek taktik antrenmanla zorlu maça çıkacak. 

 
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