29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-0DA
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-012'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
1-012'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-014'
29 Ekim
Roma-Parma
0-015'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-184'

Galatasaray'da kilit isim Torreira!

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da kilit oyunculardan biri Uruguaylı orta saha Lucas Torreira olacak.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin ilerleyen Galatasaray'da gözler 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi.

Zirve yarışındaki en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar, tüm planlarını yapmaya başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un planlarında Lucas Torreira'nın çok önemli bir yer taşıdığı aktarıldı. Defansta Davinson Sanchez'in cezalı olması ve Wilfried Singo'nun da durumunun netleşmemesi nedeniyle orta saha büyük önem kazanacak. Defans güvenliğine dikkat çekilecek

LUCAS TORREIRA

Okan Buruk ve teknik heyetinin kritik 90 dakikada orta sahadaki bir numarasının Lucas Torreira olması bekleniyor. Göztepe maçında yokluğu hissedilen Uruguaylı futbolcunun, Trabzonspor karşısında oyunun çift yönünde yer alması bekleniyor. Son haftaların formda takımı bordo-mavililere karşı orta sahada üstünlüğü ele almak isteyen Galatasaray, Torreira'ya güveniyor. Son 3.5 sezonda Aslan'ın en istikrarlı ve en başarılı isimleri arasında olan 29 yaşındaki orta sahaya bir kez daha önemli işler düşecek.

BİREYSEL ÇALIŞTI

Uruguay'dan İstanbul'a pazar gece saatlerinde dönen Lucas Torreira, ayağının tozuyla sahaya çıktı. Başarılı futbolcu, pazartesi günü takımın izinli olmasına karşın bireysel çalışmalar yaptı. Torreira'nın Kemerburgaz'dan hem salonda hem de sahada çalıştığı aktarıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Torreira bu sezon Süper Lig'de 9 maç, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 karşılaşmada boy gösterdi. Toplamda 12 resmi maça çıkan Uruguaylı orta saha 1 gol 2 asistle oynarken sadece Göztepe maçını kaçırdı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.