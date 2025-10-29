Galatasaray'da kilit isim Torreira!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin ilerleyen Galatasaray'da gözler 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi.
Zirve yarışındaki en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar, tüm planlarını yapmaya başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un planlarında Lucas Torreira'nın çok önemli bir yer taşıdığı aktarıldı. Defansta Davinson Sanchez'in cezalı olması ve Wilfried Singo'nun da durumunun netleşmemesi nedeniyle orta saha büyük önem kazanacak. Defans güvenliğine dikkat çekilecek
LUCAS TORREIRA
Okan Buruk ve teknik heyetinin kritik 90 dakikada orta sahadaki bir numarasının Lucas Torreira olması bekleniyor. Göztepe maçında yokluğu hissedilen Uruguaylı futbolcunun, Trabzonspor karşısında oyunun çift yönünde yer alması bekleniyor. Son haftaların formda takımı bordo-mavililere karşı orta sahada üstünlüğü ele almak isteyen Galatasaray, Torreira'ya güveniyor. Son 3.5 sezonda Aslan'ın en istikrarlı ve en başarılı isimleri arasında olan 29 yaşındaki orta sahaya bir kez daha önemli işler düşecek.
BİREYSEL ÇALIŞTI
Uruguay'dan İstanbul'a pazar gece saatlerinde dönen Lucas Torreira, ayağının tozuyla sahaya çıktı. Başarılı futbolcu, pazartesi günü takımın izinli olmasına karşın bireysel çalışmalar yaptı. Torreira'nın Kemerburgaz'dan hem salonda hem de sahada çalıştığı aktarıldı.
BU SEZON NE YAPTI?
Torreira bu sezon Süper Lig'de 9 maç, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 karşılaşmada boy gösterdi. Toplamda 12 resmi maça çıkan Uruguaylı orta saha 1 gol 2 asistle oynarken sadece Göztepe maçını kaçırdı.
