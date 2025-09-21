Galatasaray'da izin yok, moraller bozuk!

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde alınan 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisinin etkileri sürüyor.
Perşembe akşamı Almanya'da kalan Galatasaray, İstanbul'a dönüş öncesinde Frankfurt'ta kamp yapılan otelde fitness salonunda çalıştı.
OYUNCULARA İZİN YOK
Sarı-kırmızılı takım, izin yapmadan Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Dün Kemerburgaz'da toplanan Galatasaray'da 5-1'lik Frankfurt yenilgisinin sarsıntıları devam ederken morallerin bozuk olduğu görüldü.
