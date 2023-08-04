Galatasaray'da Icardi ve Zaha kadroya eklendi!

Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede Mauro Icardi ve Wilfried Zaha da yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Icardi ve Zaha kadroya eklendi!
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04 Ağustos 2023 16:01
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 16:21
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray'ın bildirdiği kadroda Mauro Icardi ve Wilfried Zaha da yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK'den transfer edilen Günay Güvenç de yeni kadroda yer buldu.

Kerem Demirbay ise kadroda yer almadı. Kerem ile birlikte mevcut kadrodan Yusuf Demir ve Olimpiu Morutan da kadroya dahil edilmedi.

GALATASARAY'IN BİLDİRDİĞİ KADRO

Kaleciler

Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban

Savunma

Leo Dubois
Angelino
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey

Orta Saha

Fredrik Midtsjö
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira

Forvet

Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicolo Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz Cedric Bakambu

B LİSTESİ

Kaleci

Jankat Yılmaz

Savunma
Ali Turap Bülbül
Metehan Baltacı

Orta Saha

Caner Doğan
Baran Aksaka
Hamza Akman
Efe Akman

Forvet

Baran Demiroğlu

 

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