Galatasaray'da Icardi toplantısı: Fiziksel durum ve tavırlar

Sakatlıktan dönüşü sonrası attığı gollerle dikkat çeken Mauro Icardi'nin fiziksel durumu ve saha içindeki tavırları, Galatasaray'da teknik heyetin ve yönetimin gündeminde.

calendar 07 Ekim 2025 08:54 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 08:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Mauro Icardi, attığı gollerle dikkat çekerken, fiziksel durumu ve saha içindeki davranışları teknik ekip ve yönetimin gündeminde yer almaya başladı.
 
9 aylık bir sakatlık sürecinin ardından formuna kavuşan 32 yaşındaki santrfor, takımın en skorer ismi olmayı sürdürse de fiziksel olarak henüz beklenen seviyeye ulaşamadığı gözleniyor. Özellikle Beşiktaş derbisinde oyuna girdikten sonra temposunun düşük olması dikkat çekerken, Icardi'nin teknik direktör Okan Buruk'a yönelik tavırları da yorumlara neden oldu.
 
Liverpool karşısındaki galibiyetin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte sevinse de, yıldız oyuncunun genel ruh haliyle ilgili bazı soru işaretleri oluştu.
 
YEDEK KALMA VE SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ
 
Kulübe yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Icardi'nin, son haftalarda yedek kalması ve beklediği yeni sözleşmenin henüz gündeme gelmemesinden dolayı memnuniyetsizlik yaşadığı belirtiliyor. Bu durumun, sahadaki performansına ve davranışlarına da yansımış olabileceği değerlendiriliyor.
 
BURUK'TAN ACİL TOPLANTI
 
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, milli ara sonrasında Icardi ile bir görüşme yaparak hem fiziksel durumu hem de genel motivasyonuna dair birebir bir değerlendirme gerçekleştirmesi planlanıyor. Buruk'un, bu görüşmenin ardından durumu yönetime aktararak sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bilgi vereceği öğrenildi.
 
Sarı-kırmızılı yönetim ise sürecin kontrollü şekilde yönetilmesini ve takım içindeki dengelerin korunmasını hedefliyor. Galatasaray'da Icardi'nin performansı kadar takım içi uyumu da yakından takip ediliyor.
  • KL
