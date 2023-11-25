Galatasaray'da Icardi, 4 maçlık suskunluğu bozdu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 4 maç sonra gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Icardi, 4 maçlık suskunluğu bozdu
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25 Kasım 2023 23:12
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol atamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

Son 4 resmi müsabakayı boş geçen 30 yaşındaki yıldız, Corendon Alanyaspor maçının 37. dakikasında fileleri havalandırarak hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de suskunluğuna son verdi.

Süper Lig'de 11 gole ulaşan Mauro Icardi'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 golü bulunuyor.

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