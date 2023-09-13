Galatasaray'da Hakim Ziyech sahnede

Galatasaray'da zorlu periyot öncesi güzel gelişmeler yaşanıyor.
Bir günlük iznin ardından Samsunspor hazırlıklarına devam eden Aslan'da flaş transfer Ziyech, bu sezon ilk kez takımla antrenmana çıktı.
Faslı futbolcunun dünkü antrenmanda son derece istekli göründüğü bildirildi.
ICARDI, İLK KEZ SAHADA
Gaziantep maçında ayağına sert bir darbe alan ve sakatlanan Mauro Icardi de milli arada ilk kez salı günü takımla idman yaptı. Arjantinli golcü, Samsunspor maçında 11'deki yerini alacak.
SERGIO TAMAMEN İYİLEŞTİ
Galatasaray'da Gaziantep maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Sergio Oliveira da ise tamamen iyileşip salı günü çalışmalara başladı. Tedavi süreci devam eden Zaha ise bireysel antrenmanlara devam etti.
KEREM YOK AMA DURUMU CİDDİ DEĞİL
Ermenistan ile yapılan milli maçta sakatlanan Kerem Aktürkoğlu ise salı günü sabah yapılan antrenmana çıkmadı. Başarılı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve Samsunspor maçında forma giyebileceği belirtildi.
Bir günlük iznin ardından Samsunspor hazırlıklarına devam eden Aslan'da flaş transfer Ziyech, bu sezon ilk kez takımla antrenmana çıktı.
Faslı futbolcunun dünkü antrenmanda son derece istekli göründüğü bildirildi.
ICARDI, İLK KEZ SAHADA
Gaziantep maçında ayağına sert bir darbe alan ve sakatlanan Mauro Icardi de milli arada ilk kez salı günü takımla idman yaptı. Arjantinli golcü, Samsunspor maçında 11'deki yerini alacak.
SERGIO TAMAMEN İYİLEŞTİ
Galatasaray'da Gaziantep maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Sergio Oliveira da ise tamamen iyileşip salı günü çalışmalara başladı. Tedavi süreci devam eden Zaha ise bireysel antrenmanlara devam etti.
KEREM YOK AMA DURUMU CİDDİ DEĞİL
Ermenistan ile yapılan milli maçta sakatlanan Kerem Aktürkoğlu ise salı günü sabah yapılan antrenmana çıkmadı. Başarılı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve Samsunspor maçında forma giyebileceği belirtildi.