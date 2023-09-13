Galatasaray'da Hakim Ziyech sahnede

Galatasaray'ın flaş transferi, bu sezon ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı. Zaha ise bireysel antrenmanlarına devam etti. Kerem Aktürkoğlu ise çalışmada yer almadı

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Hakim Ziyech sahnede
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13 Eylül 2023 07:11
Galatasaray'da zorlu periyot öncesi güzel gelişmeler yaşanıyor.

Bir günlük iznin ardından Samsunspor hazırlıklarına devam eden Aslan'da flaş transfer Ziyech, bu sezon ilk kez takımla antrenmana çıktı.

Faslı futbolcunun dünkü antrenmanda son derece istekli göründüğü bildirildi.

ICARDI, İLK KEZ SAHADA

Gaziantep maçında ayağına sert bir darbe alan ve sakatlanan Mauro Icardi de milli arada ilk kez salı günü takımla idman yaptı. Arjantinli golcü, Samsunspor maçında 11'deki yerini alacak.

SERGIO TAMAMEN İYİLEŞTİ

Galatasaray'da Gaziantep maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Sergio Oliveira da ise tamamen iyileşip salı günü çalışmalara başladı. Tedavi süreci devam eden Zaha ise bireysel antrenmanlara devam etti.

KEREM YOK AMA DURUMU CİDDİ DEĞİL

Ermenistan ile yapılan milli maçta sakatlanan Kerem Aktürkoğlu ise salı günü sabah yapılan antrenmana çıkmadı. Başarılı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve Samsunspor maçında forma giyebileceği belirtildi.

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