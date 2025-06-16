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Galatasaray'da Gabriel Sara'ya teklif yolda!

Galatasaray'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Gabriel Sara'ya özellikle İngiltere ve Almanya'dan ciddi ilgi var. Brezilyalı yıldız için önümüzdeki günlerde teklif gelmesi bekleniyor.

calendar 16 Haziran 2025 13:17 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025 14:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da Gabriel Sara'ya teklif yolda!
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Galatasaray'ın önemli isimleri Avrupa'dan takip altında tutulmaya devam ediyor.

TEKLİF YOLDA

Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya özellikle İngiltere ve Almanya'dan ciddi bir ilgi var. Sara için önümüzdeki günlerde Galatasaray'a teklif gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN DÜŞÜNCESİ

Galatasaray ise astronomik bir teklif gelmediği sürece 25 yaşındaki futbolcuyu kesinlikle bırakmak istemiyor.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Brezilyalı futbolcu, 2 gol attı ve 10 asist yaptı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 


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