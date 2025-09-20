Galatasaray'da Frankfurt yenilgisinin sebepleri!

Galatasaray, bu sezon en önemli hedef olarak belirlediği Avrupa arenasına kötü bir başlangıç yapmanın sarsıntısını yaşıyor.
Tarihinin en büyük transfer harcamalarına imza atan ve Şampiyonlar Ligi için yüksek beklentiler oluşturan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Eintracht Frankfurt karşısında uğradığı ağır yenilgiyle hayal kırıklığına uğradı. Bu sonucun ardından farklı kesimlerden eleştiriler yükseldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle savunmadaki tercihleri, Sanchez'i sol stoperde denemesi büyük tepki topladı. Buruk, Süper Lig'de kazandığı başarılarına karşın Avrupa kupalarındaki düşük performansı nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefinde.
Frankfurt mağlubiyetinin sebepleri şu şekilde öne çıkıyor:
Kadronun mühendisliği: Avrupa rekabeti için sol stopere ve orta sahaya takviye yapılmaması en önemli sorun olarak görüldü. Transferlerin gecikmesi de bu tabloyu ağırlaştırdı. Singo ve İlkay gibi isimlerin geç katılması, Uğurcan transferinin ise son güne bırakılması, takımı hazırlıksız bıraktı.
Okan Buruk'un kararları: Savunma düzeninde yapılan değişikliklerin daha önce hiçbir maçta denenmemiş olması eleştirilere neden oldu. Özellikle Davinson Sanchez'in sol stoperdeki performansı beklentilerin çok altında kaldı ve oyuncu kariyerinin en kötü maçlarından birini çıkardı. Lemina yerine Icardi'nin oyuna dahil edilmesi takımın direncini düşürürken, İlkay ve Sane'nin 11'de başlaması da tartışma yarattı.
Bireysel hatalar: Sarı-kırmızılı ekibin farklı mağlubiyetinde kişisel hataların payı büyüktü. Yunus Akgün iyi başlamasına rağmen kritik top kayıpları yaptı, Sanchez pozisyonunu yadırgadı, Singo çabasına rağmen rakibe üstünlük kuramadı. Sane etkisiz kalırken, Barış eline geçen şansı değerlendiremedi. Kaleci Uğurcan'ın da kalesinde güven verememesi sonucu skandal boyutlara taşıdı.
