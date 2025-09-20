20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
17:00
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
17:30
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
16:00
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
17:15
20 Eylül
Girona-Levante
0-012'
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
17:00
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
17:00
20 Eylül
Burnley-N. Forest
17:00
20 Eylül
Brighton-Tottenham
17:00
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-041'
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
16:30
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
16:30
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
16:30
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
16:30
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
16:00
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
16:00
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Galatasaray'da Frankfurt yenilgisinin sebepleri!

Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında alınan farklı yenilgi, Galatasaray'da transfer politikaları, teknik direktör tercihleri ve oyuncu performansları üzerinden değerlendiriliyor.

Galatasaray'da Frankfurt yenilgisinin sebepleri!
Galatasaray, bu sezon en önemli hedef olarak belirlediği Avrupa arenasına kötü bir başlangıç yapmanın sarsıntısını yaşıyor.

Tarihinin en büyük transfer harcamalarına imza atan ve Şampiyonlar Ligi için yüksek beklentiler oluşturan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Eintracht Frankfurt karşısında uğradığı ağır yenilgiyle hayal kırıklığına uğradı. Bu sonucun ardından farklı kesimlerden eleştiriler yükseldi.

Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle savunmadaki tercihleri, Sanchez'i sol stoperde denemesi büyük tepki topladı. Buruk, Süper Lig'de kazandığı başarılarına karşın Avrupa kupalarındaki düşük performansı nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefinde.


Frankfurt mağlubiyetinin sebepleri şu şekilde öne çıkıyor:

Kadronun mühendisliği: Avrupa rekabeti için sol stopere ve orta sahaya takviye yapılmaması en önemli sorun olarak görüldü. Transferlerin gecikmesi de bu tabloyu ağırlaştırdı. Singo ve İlkay gibi isimlerin geç katılması, Uğurcan transferinin ise son güne bırakılması, takımı hazırlıksız bıraktı.

Okan Buruk'un kararları: Savunma düzeninde yapılan değişikliklerin daha önce hiçbir maçta denenmemiş olması eleştirilere neden oldu. Özellikle Davinson Sanchez'in sol stoperdeki performansı beklentilerin çok altında kaldı ve oyuncu kariyerinin en kötü maçlarından birini çıkardı. Lemina yerine Icardi'nin oyuna dahil edilmesi takımın direncini düşürürken, İlkay ve Sane'nin 11'de başlaması da tartışma yarattı.

Bireysel hatalar: Sarı-kırmızılı ekibin farklı mağlubiyetinde kişisel hataların payı büyüktü. Yunus Akgün iyi başlamasına rağmen kritik top kayıpları yaptı, Sanchez pozisyonunu yadırgadı, Singo çabasına rağmen rakibe üstünlük kuramadı. Sane etkisiz kalırken, Barış eline geçen şansı değerlendiremedi. Kaleci Uğurcan'ın da kalesinde güven verememesi sonucu skandal boyutlara taşıdı.  

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.