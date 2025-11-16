Galatasaray'da forvet değişikliği!

Galatasaray'da milli ara sonrası forvette değişim yaşanacak.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Nijerya formasıyla Dünya Kupası elemelerinde oynayan Victor Osimhen'in yorgunluğunu dikkate alıp İcardi'yi ilk 11'de oynatması, takımın alışık olduğu 4-2-3-1'e de geri dönmesi bekleniyor.
ICARDI'YE ÖZEL PROGRAM
Ağır sakatlık sonrası sahalara dönen ama fiziksel olarak hazır görüntü vermeyen Arjantinli golcüye bu süreçte özel program uygulanacak.
Osimhen ise Gençlerbirliği maçında, Şampiyonlar Ligi haftası öncesi dinlendirilecek.
