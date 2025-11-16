16 Kasım
Galatasaray'da forvet değişikliği!

Galatasaray'da milli aranın ardından forvette değişim yaşanması bekleniyor.

calendar 16 Kasım 2025 10:27
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da forvet değişikliği!
Galatasaray'da milli ara sonrası forvette değişim yaşanacak.

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Nijerya formasıyla Dünya Kupası elemelerinde oynayan Victor Osimhen'in yorgunluğunu dikkate alıp İcardi'yi ilk 11'de oynatması, takımın alışık olduğu 4-2-3-1'e de geri dönmesi bekleniyor.

ICARDI'YE ÖZEL PROGRAM

Ağır sakatlık sonrası sahalara dönen ama fiziksel olarak hazır görüntü vermeyen Arjantinli golcüye bu süreçte özel program uygulanacak.

Osimhen ise Gençlerbirliği maçında, Şampiyonlar Ligi haftası öncesi dinlendirilecek.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
