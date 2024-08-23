Galatasaray'da flaş karar: 8 ayrılık birden

Galatasaray'da Okan Buruk, tam 8 ismi gözden çıkardı ve yönetime raporunu sundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da flaş karar: 8 ayrılık birden
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23 Ağustos 2024 11:03
Hafta sonunda oynayacağı lig maçı ertelenen Galatasaray, gözünü transfer çalışmalarına çevirdi. Sarı kırmızılılarda ilk olarak kadroda temizlik yapılacak.

Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, tam 8 ismi gözden çıkardı ve yönetime raporunu sundu.

Galatasaray'da transfer döneminin sonuna kadar Leo Dubois, Sergio Oliveira, Taylan Antalyalı, Eyüp Aydın, Cicaldau, Wilfried Zaha, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu ile yolların ayrılması planlanıyor.



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