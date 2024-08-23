Galatasaray'da flaş karar: 8 ayrılık birden

Hafta sonunda oynayacağı lig maçı ertelenen Galatasaray, gözünü transfer çalışmalarına çevirdi. Sarı kırmızılılarda ilk olarak kadroda temizlik yapılacak.
Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, tam 8 ismi gözden çıkardı ve yönetime raporunu sundu.
Galatasaray'da transfer döneminin sonuna kadar Leo Dubois, Sergio Oliveira, Taylan Antalyalı, Eyüp Aydın, Cicaldau, Wilfried Zaha, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu ile yolların ayrılması planlanıyor.
Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, tam 8 ismi gözden çıkardı ve yönetime raporunu sundu.
Galatasaray'da transfer döneminin sonuna kadar Leo Dubois, Sergio Oliveira, Taylan Antalyalı, Eyüp Aydın, Cicaldau, Wilfried Zaha, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu ile yolların ayrılması planlanıyor.
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