Galatasaray'da eski 2. Başkan Işın Çelebi'den seçilecek başkana uyarı!

Galatasaray'da bir dönem 2. Başkan olarak görev yapan Işın Çelebi, yeni gelecek yönetime bir dizi öneriler sundu.
Stadın yapımına önemli katkı sağlayan, Riva'nın bugünlere gelmesine ciddi mesai harcayan ve Sportif AŞ ile Futbol AŞ'nin birleşmesine etki sağlayan Çelebi, Florya projesinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Buradaki 150 bin metrekare alanın 90-100 bin metrekaresine inşaat yapma imkanı olduğunu vurgulayan Çelebi, gelir paylaşımıyla inşa edilebileceğini anlatarak, kulübün gelir hedefinin 500 milyon dolar civarında olması gerektiğini anlattı.
Bankalar birliği anlaşması sonucu, yüzde 60 civarında faiz ödemesi ve teminat olarak mevduat faizi geliri verildiğini hatırlatan Çelebi şöyle devam etti:
"Galatasaray, gelirlerinden (örneğin, S.Boey'in satışından elde edilen gelir) nemalandırılmamakta, yarısı bankalara yatırılmaktadır. Loca gelirlerinin de yarısı bankalara bloke vaziyettedir. Bu durumda Galatasaray'ın faiz yükü yüzde 80'lere çıkmaktadır. Bu nedenle bankalara 70 milyon dolar ipotek bedeli ödenerek Florya'da hareket imkanı sağlanmalıdır. GMYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) kurup, halka arz ile kaynak yaratıp, Florya'yı kendi imkanlarımızla gerçekleştirerek, elde edilecek kazancın Galatasaray'a kalmasını sağlanabilir. Öncelikle bankalara verilen ipoteğin kaldırılması için, seçilecek yapımcı firmadan peşinat alınmalıdır."
Stadın yapımına önemli katkı sağlayan, Riva'nın bugünlere gelmesine ciddi mesai harcayan ve Sportif AŞ ile Futbol AŞ'nin birleşmesine etki sağlayan Çelebi, Florya projesinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Buradaki 150 bin metrekare alanın 90-100 bin metrekaresine inşaat yapma imkanı olduğunu vurgulayan Çelebi, gelir paylaşımıyla inşa edilebileceğini anlatarak, kulübün gelir hedefinin 500 milyon dolar civarında olması gerektiğini anlattı.
Bankalar birliği anlaşması sonucu, yüzde 60 civarında faiz ödemesi ve teminat olarak mevduat faizi geliri verildiğini hatırlatan Çelebi şöyle devam etti:
"Galatasaray, gelirlerinden (örneğin, S.Boey'in satışından elde edilen gelir) nemalandırılmamakta, yarısı bankalara yatırılmaktadır. Loca gelirlerinin de yarısı bankalara bloke vaziyettedir. Bu durumda Galatasaray'ın faiz yükü yüzde 80'lere çıkmaktadır. Bu nedenle bankalara 70 milyon dolar ipotek bedeli ödenerek Florya'da hareket imkanı sağlanmalıdır. GMYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) kurup, halka arz ile kaynak yaratıp, Florya'yı kendi imkanlarımızla gerçekleştirerek, elde edilecek kazancın Galatasaray'a kalmasını sağlanabilir. Öncelikle bankalara verilen ipoteğin kaldırılması için, seçilecek yapımcı firmadan peşinat alınmalıdır."