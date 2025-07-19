19 Temmuz
Akron Togliatti-Samara
1-1
19 Temmuz
Lokomotiv Moscow-PFC Sochi
3-0
19 Temmuz
KFUM-Brann
2-0
19 Temmuz
Molde-Stroemsgodset
4-1
19 Temmuz
Viking-Bodo/Glimt
2-4
19 Temmuz
Widzew Lodz-Zaglebie Lubin
1-0
19 Temmuz
Wisla Plock-Korona Kielce
2-0
19 Temmuz
GKS Katowice-Rakow
0-1
19 Temmuz
San Lorenzo-Gimnasia LP
0-0
19 Temmuz
Lanus-Rosario Central
0-060'
20 Temmuz
Club Atletico Platense-Velez Sarsfield
00:45
20 Temmuz
Godoy Cruz-Sarmiento
00:45
20 Temmuz
Instituto-River Plate
03:00
19 Temmuz
Fortaleza-Bahia
1-190'
19 Temmuz
Vasco da Gama-Gremio
0-021'
20 Temmuz
Mirassol-Santos FC
00:30
20 Temmuz
Sao Paulo-Corinthians
03:00
19 Temmuz
RKC Waalwijk-FC Utrecht
2-1
19 Temmuz
Lens-Dunkerque
5-1
19 Temmuz
Norwich City-FC Volendam
1-1
19 Temmuz
Stevenage-Swansea City
2-3
19 Temmuz
E.Braunschweig-Holstein Kiel
1-4
19 Temmuz
Feyenoord-Gent
1-2
19 Temmuz
Bournemouth-Bristol City
6-2
19 Temmuz
Schalke 04-FC Twente
0-0
19 Temmuz
NAC Breda-Olympiakos
2-3
19 Temmuz
Ajax-KV Mechelen
3-2
19 Temmuz
M. United-Leeds United
0-0
19 Temmuz
Angers-Caen
1-0
19 Temmuz
Grasshopper-West Ham United
1-3
19 Temmuz
Nice-Ajaccio
0-0IPT
19 Temmuz
Oldham Athletic-Dundee United
0-0
19 Temmuz
LASK-Union Berlin
0-2
19 Temmuz
Elversberg-Hoffenheim
2-5
19 Temmuz
Hansa Rostock-Aston Villa
3-1
19 Temmuz
Celtic-Newcastle
4-0
19 Temmuz
Blackburn Rovers-Everton
1-0
19 Temmuz
Sturm Graz-Hamburger SV
2-1
19 Temmuz
Reading-Tottenham
0-2
19 Temmuz
N. Forest-AS Monaco
0-0
19 Temmuz
Rotherham United-Sheffield United
0-5
19 Temmuz
Hull City-Kasımpaşa
1-0
19 Temmuz
Nantes-Guingamp
1-2
19 Temmuz
Sevilla-Sunderland
0-190'
19 Temmuz
Braga-Celta Vigo
2-186'
20 Temmuz
Leon-Guadalajara
04:00
19 Temmuz
Beijing Guoan-Shanghai Shenhua
1-3
19 Temmuz
Henan FC-Meizhou Hakka
1-1

Galatasaray'da Divan Kurulu tarihi değişti

Galatasaray'da olağan Divan Kurulu'nun kulüp gündemindeki önemli gelişmeler nedeniyle ileri tarihe alındığı açıklandı.

calendar 19 Temmuz 2025 23:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Divan Kurulu tarihi değişti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da olağan Divan Kurulu'nun tarihi değişti.

Mevcut Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, 23 Temmuz günü yapılması planlanan divan kurulunun 24 Temmuz'a alındığını açıkladı.

Aykutalp Derkan'ın sözleri şu şekilde:

"Saygıdeğer Galatasaraylılar, Divan Kurulumuzun daha önce 23 Temmuz Çarşamba günü yapılacağını duyurmuş olduğumuz aylık olağan toplantısı, Kulüp gündemindeki önemli gelişmeler nedeniyle, 24 Temmuz Perşembe günü yapılacaktır. Saygılarımızla."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.