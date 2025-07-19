Galatasaray'da Divan Kurulu tarihi değişti

Galatasaray'da olağan Divan Kurulu'nun tarihi değişti.
Mevcut Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, 23 Temmuz günü yapılması planlanan divan kurulunun 24 Temmuz'a alındığını açıkladı.
Aykutalp Derkan'ın sözleri şu şekilde:
"Saygıdeğer Galatasaraylılar, Divan Kurulumuzun daha önce 23 Temmuz Çarşamba günü yapılacağını duyurmuş olduğumuz aylık olağan toplantısı, Kulüp gündemindeki önemli gelişmeler nedeniyle, 24 Temmuz Perşembe günü yapılacaktır. Saygılarımızla."
Mevcut Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, 23 Temmuz günü yapılması planlanan divan kurulunun 24 Temmuz'a alındığını açıkladı.
Aykutalp Derkan'ın sözleri şu şekilde:
"Saygıdeğer Galatasaraylılar, Divan Kurulumuzun daha önce 23 Temmuz Çarşamba günü yapılacağını duyurmuş olduğumuz aylık olağan toplantısı, Kulüp gündemindeki önemli gelişmeler nedeniyle, 24 Temmuz Perşembe günü yapılacaktır. Saygılarımızla."