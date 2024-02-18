Galatasaray'da Derrick Köhn'den etkili performans!

Başarılı sol bek ilk maçı olmasına rağmen etkili bir performans sergiledi.
25 yaşındaki Köhn, maçta 65 kez topla buluşurken 36 pas yaptı ve yüzde 67 pas isabetiyle oynadı.
Derrick Köhn ayrıca Ankaragücü - Galatasaray maçının 15/7 ile en fazla ikili mücadele kazanan futbolcusu oldu.
Rakip kaleye 1 isabetli şutu bulunan Köhn, 1 şut engelleme, 2 top kapma, 2 top uzaklaştırma ve 1 pas arası ile maçta ön plana çıkan isim oldu.
25 yaşındaki Köhn, maçta 65 kez topla buluşurken 36 pas yaptı ve yüzde 67 pas isabetiyle oynadı.
Derrick Köhn ayrıca Ankaragücü - Galatasaray maçının 15/7 ile en fazla ikili mücadele kazanan futbolcusu oldu.
Rakip kaleye 1 isabetli şutu bulunan Köhn, 1 şut engelleme, 2 top kapma, 2 top uzaklaştırma ve 1 pas arası ile maçta ön plana çıkan isim oldu.