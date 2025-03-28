Galatasaray'da Davinson Sanchez'den fedakarlık

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Tecrübeli oyuncu, Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı. 27 yaşındaki stoper Paraguay maçının kadrosunda da yer almamıştı.
FIFA'nın da yaşanabilecek travma riskinden dolayı çarpışma yaşanan oyunculara 1 hafta forma giymeme kuralı koyuyor.
DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR
Beşiktaş derbisinde forma giymek isteyen başarılı oyuncunun durumunun bugün yapılacak kontroller sonrasında belli olması bekleniyor.
BU SEZON DAVINSON
Bu sezon 32 maçta forma giyen Davinson, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
Tecrübeli oyuncu, Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı. 27 yaşındaki stoper Paraguay maçının kadrosunda da yer almamıştı.
FIFA'nın da yaşanabilecek travma riskinden dolayı çarpışma yaşanan oyunculara 1 hafta forma giymeme kuralı koyuyor.
DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR
Beşiktaş derbisinde forma giymek isteyen başarılı oyuncunun durumunun bugün yapılacak kontroller sonrasında belli olması bekleniyor.
BU SEZON DAVINSON
Bu sezon 32 maçta forma giyen Davinson, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.