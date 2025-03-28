Galatasaray'da Davinson Sanchez'den fedakarlık

Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlanan Davinson Sanchez'in derbide oynamak istediği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Davinson Sanchez'den fedakarlık
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28 Mart 2025 12:32
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Tecrübeli oyuncu, Kolombiya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı. 27 yaşındaki stoper Paraguay maçının kadrosunda da yer almamıştı.

FIFA'nın da yaşanabilecek travma riskinden dolayı çarpışma yaşanan oyunculara 1 hafta forma giymeme kuralı koyuyor.

DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR

Beşiktaş derbisinde forma giymek isteyen başarılı oyuncunun durumunun bugün yapılacak kontroller sonrasında belli olması bekleniyor.

BU SEZON DAVINSON

Bu sezon 32 maçta forma giyen Davinson, 4 gol atarken 2 de asist yaptı. 

 
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