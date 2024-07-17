Galatasaray'da büyük soru işareti: Sergio Oliveira!

Galatasaray'da Sergio Oliveira konusunda belirsizlik devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da büyük soru işareti: Sergio Oliveira!
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17 Temmuz 2024 10:00
Galatasaray'da Sergio Oliveira konusunda belirsizlik devam ediyor.

ALACAKLARININ TAMAMINI İSTİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Portekizli orta saha oyuncusu ile yollarını ayırmak istiyor. Ancak Oliveira, alacaklarının tamamını almadan takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

BRAGA VE EYÜPSPOR

Galatasaray'da senelik 2.75 milyon euro kazanan Oliveira, son olarak ülkesinden Braga'yı reddetti. 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor için çıkan transfer haberlerini de yalanlamıştı.

GALATASARAY'IN ADIMI NE OLACAK?

Süper Lig ekiplerinin yıllık ücretini karşılaşması zor olan Oliveira için Galatasaray'ın atacağı adım büyük bir merakla bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sergio Oliveira'nın Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'a 2022 yazında imza atan Portekizli futbolcu, geçen sürede sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 58 maçta 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

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