10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun geleceği belirsiz!

Galatasaray, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile devre arası yollarını ayırabilir.

calendar 10 Ekim 2025 09:14
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Yaz transfer döneminde Avrupa'dan teklifler almasına rağmen Galatasaray'da kalmayı tercih eden Berkan Kutlu, performansıyla otoriteleri şaşırttı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un büyük beklentileri olduğu 27 yaşındaki oyuncu, Super Lig'de dört maçta sadece 48 dakika
forma buldu.

Berkan'ın formsuzluğu devam ederse devre arasında gönderilmesi gündeme gelebilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
