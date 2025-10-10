Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun geleceği belirsiz!

Yaz transfer döneminde Avrupa'dan teklifler almasına rağmen Galatasaray'da kalmayı tercih eden Berkan Kutlu, performansıyla otoriteleri şaşırttı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un büyük beklentileri olduğu 27 yaşındaki oyuncu, Super Lig'de dört maçta sadece 48 dakika
forma buldu.
Berkan'ın formsuzluğu devam ederse devre arasında gönderilmesi gündeme gelebilir.
