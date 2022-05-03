Galatasaray'da Babel'den flaş hamle...

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'den sürpriz hamle geldi.



Torrent'in düzenli şans verdiği 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray 'la yeni kontrat imzalayarak, geçiş sürecinde takıma katkı sağlamak istediğini yönetime bildirdi.



Ancak Babel'le ilgili kararın da yeni yönetime bırakılacağı ve herhangi bir sözleşme teklifi yapılmayacağı öğrenildi. Diğer taraftan Babel'in eski takımlarından Kasımpaşa'nın da deneyimli oyuncudan haber beklediği ve transfer radarında yer aldığı belirtildi.





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