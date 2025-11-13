Galatasaray'da Afrika Kupası krizi! 4 isim olmayacak

Galatasaray, Afrika Kupası'na gidecek dört oyuncusunu aynı anda kaybediyor. Osimhen, Singo, Lemina ve Jakobs'un yokluğu hem ligde hem Avrupa'da büyük sıkıntı yaratacak.

calendar 13 Kasım 2025 08:17
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
21 Aralık'ta başlayacak Afrika Kupası Galatasaray'da bir krize neden olabilir.
 
Sarı-Kırmızılı takımın 4 oyuncusu Osimhen, (Nijerya) Singo, (Fildişi) Lemina, (Gabon) ve Jakobs'un (Senegal) milli formayı giymesi bekleniyor.
 
Afrika Kupası 18 Ocak 2026'da oynanacak final maçıyla son bulacak. Bu tarihe kadar Galatasaray ligde 2, Süper Kupa'da ise 1 veya 2 maça çıkacak. Bu oyuncular söz konusu maçlarda forma giyemeyecek.
 
OKAN BURUK ENDİŞELİ
 
18 Ocak'taki finalden sadece 3 gün sonra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid maçı var.
 
Osimhen'in milli takıma gidecek olması ve Icardi'nin formsuzluğu Okan Buruk'u düşündürüyor.
 
İsmi bahis soruşturmasında geçen Eren Elmalı'nın ceza alması halinde ise takımda sol bek de kalmamış olacak.
 
Okan Buruk'un bu duruma nasıl bir çözüm üreteceği merak konusu.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
