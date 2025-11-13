Galatasaray'da Afrika Kupası krizi! 4 isim olmayacak

21 Aralık'ta başlayacak Afrika Kupası Galatasaray 'da bir krize neden olabilir.

Sarı-Kırmızılı takımın 4 oyuncusu Osimhen, (Nijerya) Singo, (Fildişi) Lemina, (Gabon) ve Jakobs'un (Senegal) milli formayı giymesi bekleniyor.

Afrika Kupası 18 Ocak 2026'da oynanacak final maçıyla son bulacak. Bu tarihe kadar Galatasaray ligde 2, Süper Kupa'da ise 1 veya 2 maça çıkacak. Bu oyuncular söz konusu maçlarda forma giyemeyecek.

OKAN BURUK ENDİŞELİ

18 Ocak'taki finalden sadece 3 gün sonra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid maçı var.

Osimhen'in milli takıma gidecek olması ve Icardi'nin formsuzluğu Okan Buruk'u düşündürüyor.

İsmi bahis soruşturmasında geçen Eren Elmalı'nın ceza alması halinde ise takımda sol bek de kalmamış olacak.

Okan Buruk'un bu duruma nasıl bir çözüm üreteceği merak konusu.