Galatasaray'da 8 eksik

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir, Haris Seferovic açıklanan kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray, Alanyaspor ile 17 Ocak Salı günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;
Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir, Haris Seferovic açıklanan kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray, Alanyaspor ile 17 Ocak Salı günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;
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