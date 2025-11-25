25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
Ajax-Benfica
20:45
Chelsea-Barcelona
23:00
B. Dortmund-Villarreal
23:00
M.City-Leverkusen
23:00
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
Marsilya-Newcastle
23:00
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sopron'u ağırlıyor

FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun son haftasında lider Galatasaray, 26 Kasım Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda 5 maçını kaybeden Sopron Basket'i ağırlayacak; grubu ilk üçte tamamlayan ekipler 2. tura yükselecek.

25 Kasım 2025 12:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ⁠FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında 26 Kasım Çarşamba Macaristan'ın Sopron Basket ekibini konuk edecek.
 
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
 
Ligde oynadığı 5 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, grupta lider durumda bulunuyor.
 
Çıktığı 5 müsabakayı da kaybeden Macaristan temsilcisi ise 4. ve son sırada yer alıyor.
 
Galatasaray, grupta Sopron Basket ile oynadığı ilk maçta rakibini 83-64 mağlup etti.
 
Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, 2. tur gruplarında mücadele edecek. Son sırada yer alacak ekipler ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turundan devam edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
