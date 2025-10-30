30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'da kazandı!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Beretta Famila Schio'yu 72-61 mağlup ederek "4'te 4" yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında deplasmanda İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 72-61 yendi.
 
Vicenza kentindeki Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ilk çeyreği 17-13 önde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 30-24 üstün girdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, üçüncü periyodunu 45-41 önde geçtiği maçı, 72-61 kazandı.
 
Galatasaray, bu sonuçla B Grubu'nda "4'te 4" yaparak liderliğini sürdürdü. İtalyan temsilcisi ise ikinci kez mağlup oldu.
 
Sarı-kırmızılı ekipte maçın en skorerleri Kamiah Smalls ile Awak Kuier 17'şer sayı üretti. Elizabeth Williams ile Dorka Juhasz 11'er, Derin Erdoğan 7, Teja Oblak 4, Gökşen Fitik 3, Ayşe Cora Yamaner 2 sayıyla oynadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
