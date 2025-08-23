Galatasaray, Barcelona'nın genç yeteneği için devrede

Barcelona'nın Kopenhag'dan yeni transferi genç yetenek Roony Bardghji'ye yönelik transfer teklifleri yaz döneminde artmaya başladı.





19 yaşındaki İsveçli futbolcunun gelişimini sürdürmesi ve düzenli forma giymesi için kiralık bir transferin gündemde olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın ilgisi öne çıkıyor.





İspanya basınından Fichajes'in haberine göre sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig hem de Avrupa'da rekabet gücünü artırmak adına bir kanat oyuncusu kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray cephesi, oyuncuyu takımın yapısına uygun buluyor.

BARCELONA KONTROLÜ BIRAKMAK İSTEMİYOR





Öte yandan Barcelona, genç yıldızın geleceği üzerindeki kontrolü kaybetmek istemiyor.



Katalan kulübü, olası bir kiralık anlaşmada Roony'nin yeterli süre almasını sağlayacak garantiler talep ediyor. Amaç, Bardghji'nin tecrübe kazanarak Camp Nou'ya daha güçlü ve hazır dönmesini sağlamak.





Barcelona için önemli bir yatırım olan Bardghji'nin, bu sezon göstereceği performans, hem sportif hem de ekonomik açıdan kulüp için belirleyici olabilir.





Transferin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmazken, Galatasaray'ın ilgisi Bardghji cephesinde ciddi bir opsiyon olarak değerlendiriliyor.



KOPENHAG KARNESİ



Kopenhag A takımına 16 yaşında yükselen Bardghji, 84 resmi maça çıkarak 15 gol ve 1 asist ile oynadı.



