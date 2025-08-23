Galatasaray, Barcelona'nın genç yeteneği için devrede

23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-078'
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-074'
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
1-077'
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
0-139'
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
2-139'
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-147'
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Barcelona'nın Kopenhag'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Roony Bardghji için Galatasaray harekete geçti. Katalanlar, genç yıldızı kiralık göndermeye sıcak bakıyor ancak süre garantisi şartı arıyor. Transfer süreci yakından takip ediliyor.

calendar 23 Ağustos 2025 17:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın Kopenhag'dan yeni transferi genç yetenek Roony Bardghji'ye yönelik transfer teklifleri yaz döneminde artmaya başladı.

19 yaşındaki İsveçli futbolcunun gelişimini sürdürmesi ve düzenli forma giymesi için kiralık bir transferin gündemde olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın ilgisi öne çıkıyor.

İspanya basınından Fichajes'in haberine göre sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig hem de Avrupa'da rekabet gücünü artırmak adına bir kanat oyuncusu kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray cephesi, oyuncuyu takımın yapısına uygun buluyor.



BARCELONA KONTROLÜ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Öte yandan Barcelona, genç yıldızın geleceği üzerindeki kontrolü kaybetmek istemiyor.

Katalan kulübü, olası bir kiralık anlaşmada Roony'nin yeterli süre almasını sağlayacak garantiler talep ediyor. Amaç, Bardghji'nin tecrübe kazanarak Camp Nou'ya daha güçlü ve hazır dönmesini sağlamak.

Barcelona için önemli bir yatırım olan Bardghji'nin, bu sezon göstereceği performans, hem sportif hem de ekonomik açıdan kulüp için belirleyici olabilir.

Transferin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmazken, Galatasaray'ın ilgisi Bardghji cephesinde ciddi bir opsiyon olarak değerlendiriliyor.

KOPENHAG KARNESİ

Kopenhag A takımına 16 yaşında yükselen Bardghji, 84 resmi maça çıkarak 15 gol ve 1 asist ile oynadı.

