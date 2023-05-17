Galatasaray, 'Baba' Gündüz Kılıç'ı vefatının 43. yılında andı







Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Efsane futbolcularımızdan ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerimizden, hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan 'Baba' Gündüz Kılıç'ı vefatının 43. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.