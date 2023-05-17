Galatasaray, 'Baba' Gündüz Kılıç'ı vefatının 43. yılında andı

Galatasaray, kulübün efsane futbolcu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ın 43. ölüm yıl dönümü sebebiyle anma mesajı yayımladı.

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Galatasaray, 'Baba' Gündüz Kılıç'ı vefatının 43. yılında andı
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17 Mayıs 2023 13:01
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Efsane futbolcularımızdan ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerimizden, hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan 'Baba' Gündüz Kılıç'ı vefatının 43. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

 
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