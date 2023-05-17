Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Efsane futbolcularımızdan ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerimizden, hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan 'Baba' Gündüz Kılıç'ı vefatının 43. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray, 'Baba' Gündüz Kılıç'ı vefatının 43. yılında andı
Galatasaray, kulübün efsane futbolcu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ın 43. ölüm yıl dönümü sebebiyle anma mesajı yayımladı.
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