Galatasaray, Avrupa'da dört haftada kaybetti!

UEFA Avrupa Ligi'ne iddialı giriş yapan Galatasaray final hedeflediği organizasyonda ilk 8'e kalmayı başaramadı.
PAOK, Elfsborg ve Tottenham karşılaşmalarında iyi futbol sergileyen sarı-kırmızılılar, üçte üç ilk dört haftada tek puan kaybını RFS karşısında yaşamıştı. 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrılan sarı-kırmızılılar ilk dört hafta sonunda zirve yarışındaydı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Tottenham galibiyetinin ardından üst üste iki deplasmana giden Galatasaray hem AZ Alkmaar hem Malmö karşısında beklentilerin altında kaldı.
Geçen hafta, ligin son sırasına demir atmış Dinamo Kiev'i ağırlayan sarı-kırmızılılar 3-1 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve ilk 8'deki yerini de kaybetti.
Amsterdam'a mutlak galibiyet için giden Okan Buruk'un ekibi, Ajax karşısında 27 maç sonra ilk yenilgisini aldı.
İlk 4 hafta sonunda 10 puanda olan sarı-kırmızılılar 8 haftayı 13 puanla tamamladı. Galatasaray elleriyle tuttuğu ilk sekizi koruyabilse şubat ortasındaki play-off maçlarını oynamayacaktı.
PAOK, Elfsborg ve Tottenham karşılaşmalarında iyi futbol sergileyen sarı-kırmızılılar, üçte üç ilk dört haftada tek puan kaybını RFS karşısında yaşamıştı. 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrılan sarı-kırmızılılar ilk dört hafta sonunda zirve yarışındaydı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Tottenham galibiyetinin ardından üst üste iki deplasmana giden Galatasaray hem AZ Alkmaar hem Malmö karşısında beklentilerin altında kaldı.
Geçen hafta, ligin son sırasına demir atmış Dinamo Kiev'i ağırlayan sarı-kırmızılılar 3-1 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve ilk 8'deki yerini de kaybetti.
Amsterdam'a mutlak galibiyet için giden Okan Buruk'un ekibi, Ajax karşısında 27 maç sonra ilk yenilgisini aldı.
İlk 4 hafta sonunda 10 puanda olan sarı-kırmızılılar 8 haftayı 13 puanla tamamladı. Galatasaray elleriyle tuttuğu ilk sekizi koruyabilse şubat ortasındaki play-off maçlarını oynamayacaktı.