27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Galatasaray'a Şampiyonlar ligi'nde dev gelir!

Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla kasasını dolduran Galatasaray, şu ana kadar 33 milyon Euro gelir elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Avrupa arenasındaki yolculuğunda şu ana kadar 33 milyon Euro gelir elde etti.
 
Sahada olduğu kadar ekonomik anlamda da güç kazanan sarı-kırmızılılar, son yıllarda gelirlerini önemli ölçüde artırmayı başardı.
 
Son üç sezondur Süper Lig şampiyonluğunu kimseye kaptırmayan Galatasaray, sportif başarılarının yanı sıra sponsorluk gelirlerinde de büyük bir atılım gerçekleştirdi. Kulüp, geçtiğimiz günlerde sponsorluk anlaşmalarını yenileyerek KAP'a yaptığı bildiride yeni sözleşme detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
 
Buna göre, Galatasaray'ın sponsorlarıyla yaptığı yeni anlaşmanın toplam bedeli 10 sezon için 83 milyon Euro olarak revize edildi. Ayrıca sözleşmede 14,5 milyon Euro tutarında başarı bonusu bulunduğu belirtildi.
 
Elde edilen bu büyük gelir, sarı-kırmızılı kulübün finansal yapısını güçlendirirken, ezeli rakipleriyle arasındaki farkı da giderek açtığını gözler önüne serdi.
 
Galatasaray yönetimi, hem sportif hem de ekonomik alanda sürdürülebilir başarı hedefiyle hareket ederken, kulübün Avrupa'daki güçlü imajını da pekiştirmeyi amaçlıyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
