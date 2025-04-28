Galatasaray'a Leroy Sane'den kötü haber!

Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Leroy Sane, Bayern Münih'te kalmaya karar verdi. Alman yıldız, Al Ittihad'ın 25 milyon euroluk teklifini reddederken, Bayern ile yeni sözleşeye imza atmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a Leroy Sane'den kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2025 15:29
Son güncelleme 28 Nisan 2025 16:00
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, hedeflerinden biri olan Leroy Sane konusunda olumsuz bir gelişme yaşadı.

Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu, Sarı-Kırmızılıların transfer listesinde üst sıralarda yer alıyordu.
BAYERN'DE KALMAYA KARAR VERDİ

Almanya basınından Kicker'in haberine göre Leroy Sane, Bayern Münih'te kalmaya karar verdi. Bu gelişme, kendisiyle ilgilenen kulüplerin planlarını altüst etti.

DEV TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Sane'nin, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'dan gelen ve yıllık 25 milyon euro maaş önerisi içeren cazip teklifi geri çevirdiği bildirildi. Ayrıca İngiliz ekibi Arsenal'in yaptığı girişimler de sonuçsuz kaldı.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşme uzatma hazırlığında olan Leroy Sane'nin, yeni anlaşması kapsamında yılda 10 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.

BU SEZON SANE

29 yaşındaki Alman yıldız, bu sezon Bayern formasıyla sahaya çıktığı 42 maçta 12 gol atıp 5 asist yaparak toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.