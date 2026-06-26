Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Nagelsmann'dan eleştirilere sert yanıt!

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Ekvador mağlubiyetinin ardından oyuncularının mücadele etmediği yönündeki eleştirilere tepki gösterdi. Takım kaptanı Joshua Kimmich ise savunmadaki hatalara dikkat çekti.

calendar 26 Haziran 2026 02:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Nagelsmann'dan eleştirilere sert yanıt!
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2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçında Ekvador'a mağlup olan Almanya'da karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Julian Nagelsmann ve takım kaptanı Joshua Kimmich açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nagelsmann, oyuncularının mücadele etmediği yönündeki yorumlara sert tepki gösterirken, Kimmich ise top kayıpları ve savunma performansını eleştirdi.

NAGELSMANN: "LÜTFEN BU SAÇMALIĞI BIRAKIN"

Karşılaşmayı değerlendiren Julian Nagelsmann, maça iyi başladıklarını ancak golün ardından oyunun kontrolünü kaybettiklerini söyledi.

"Maça harika başladık. Ancak golden sonra pozisyon alışlarımızda gereksiz riskler almaya başladık. Bu yüzden işler bizim adımıza zorlaştı. Ekvador için her şey bu maça bağlıydı ve bunu sahaya yansıttılar."

Oyuncularının grup liderliğini garantiledikleri için mücadele etmediği yönündeki eleştirilere ise sert çıkan Alman teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, lütfen bu saçmalığı bırakın. Oyuncularım mücadele etmek istemedi diye bir şey yok. Tam tersine birçok pozisyonda daha fazla risk aldılar. Hiçbir futbolcum için yeterince mücadele etmediğini söyleyemem. Bu yorumları fazla yüzeysel buluyorum. Geçiş hücumlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor."

KIMMICH: "TOP KAYIPLARINI AZALTMALIYIZ"

Almanya Milli Takımı kaptanı Joshua Kimmich ise mağlubiyetin ardından takımın savunma performansını eleştirdi.

"Top kayıplarımızla rakibi sürekli oyuna ortak ediyoruz ve onları cesaretlendiriyoruz. İkinci yarıda mağlubiyeti hak ettik. Neyse ki henüz telafisi olmayan bir durum yaşanmadı. Artık bir mağlubiyet daha yaşama şansımız yok. Her maçta bir ya da iki gol yememeliyiz. Top kayıplarımızı azaltabilirsek herkesi yenebiliriz."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32109367
2Japonya31206245
3İsveç31116604
4Tunus3003111-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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