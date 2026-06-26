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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Galatasaraylı Sane'den 92 yıl sonra gelen tarihi gol!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya'nın Ekvador ile oynadığı maçta attığı golle Dünya Kupası tarihine geçti. Tecrübeli oyuncu, 92 yıl sonra Almanların turnuvadaki en erken ikinci golünü kaydetti.

calendar 26 Haziran 2026 02:51
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Galatasaraylı Sane'den 92 yıl sonra gelen tarihi gol!
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2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının son haftasında Almanya ile Ekvador karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Leroy Sane, henüz maçın başında attığı golle adını tarihe yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DÜNYA KUPASI'NDA İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 2. dakikasında Florian Wirtz'in asistini gole çeviren Leroy Sane, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk gol sevincini yaşadı.

Yıldız futbolcu, Ekvador karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası kariyerindeki beşinci maçına çıkarken, turnuvadaki ilk golünü kaydetti.

92 YIL SONRA TARİHE GEÇTİ

Sane'nin 2. dakikada bulduğu gol, Almanya'nın Dünya Kupası tarihindeki en erken ikinci gol olarak kayıtlara geçti.

Alman Milli Takımı adına turnuva tarihindeki en erken gol ise 1934 Dünya Kupası'nda Avusturya karşısında henüz 1. dakikada fileleri havalandıran Ernst Lehner'e ait.

Leroy Sane, 92 yıl sonra bu alandaki en hızlı ikinci gole imza atarak Almanya'nın Dünya Kupası tarihindeki özel istatistiklerden birine adını yazdırdı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32109367
2Japonya31206245
3İsveç31116604
4Tunus3003111-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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