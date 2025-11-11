Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan müjdeli haber!

Galatasaray'a sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan'dan iyi haber geldi. Tecrübeli futbolcunun, milli maç arasındaki iznin ardından takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. Yunus Akgün'ün ise tedavisi sürüyor.

calendar 11 Kasım 2025 14:33
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan müjdeli haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'a sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan'dan iyi haber geldi. Tecrübeli oyuncunun, milli maç arasındaki 4 günlük iznin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasındaki Bodo Glimt maçı öncesi son taktik idmanda sakatlanmıştı.

LUCAS TORREIRA


Geçen hafta oynanan Kocaelispor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Torreira'dan da teknik ekibe iyi haber geldi. Kulübün sağlık ekibi, oyuncunun yorgun olduğunu ve sakatlığı bulunmadığını bildirdi. Uruguaylı futbolcu ayrıca bu izin süresini İstanbul'da geçirerek bireysel çalışmalar yapacak.

YUNUS AKGÜN

Geçtiğimiz günlerde kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün'ün ise tedavisi sürüyor. Milli futbolcunun 6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Başarılı kanat oyuncusunun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçından önce sahalara döndürülmeye çalışıldığı belirtildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.