Galatasaray'a kış transfer döneminde Genk'den 8 milyon Euro karşılığında transfer olan ve eleştirilerin odak noktası olan Carlos Cuesta için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Kolombiyalı stoperin menajeri, Cuesta için 8 milyon Euro'luk teklifi Galatasaray'a getirdi. Galatasaray'ın transfer için önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Galatasaray ile 9 maçta süre alan 26 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısı yapamadı. Cuesta'nın Galatasaray ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Kolombiyalı stoperin menajeri, Cuesta için 8 milyon Euro'luk teklifi Galatasaray'a getirdi. Galatasaray'ın transfer için önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Galatasaray ile 9 maçta süre alan 26 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısı yapamadı. Cuesta'nın Galatasaray ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
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