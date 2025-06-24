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Galatasaray'a Cuesta için teklif!

Galatasaray'a sezonun devre arasında transfer olan Carlos Cuesta için menajeri teklif getirdi.

calendar 24 Haziran 2025 11:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a Cuesta için teklif!
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Galatasaray'a kış transfer döneminde Genk'den 8 milyon Euro karşılığında transfer olan ve eleştirilerin odak noktası olan Carlos Cuesta için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Kolombiyalı stoperin menajeri, Cuesta için 8 milyon Euro'luk teklifi Galatasaray'a getirdi. Galatasaray'ın transfer için önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Galatasaray ile 9 maçta süre alan 26 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısı yapamadı. Cuesta'nın Galatasaray ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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