Galatasaray, yeni bir dünya yıldızını daha transfer gündemine aldı. Sarı- kırmızılılar Kingsley Coman'ın durumunu takip etmeye başladı.
Sezona Sane hamlesiyle başlayarak ses getiren Aslan, Bayern Münih'in bir başka yıldızı Coman'ı da listesine dahil etti. Kanatlarda oynayan 29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeni bir takımda forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.
GELECEK TEKLİFLERE AÇIK
10 senedir Fransız futbolcuyu kadrosunda tutan Bayern'in Coman'a gelen tekliflere açık olduğu dile getirildi. Galatasaray'ın henüz resmi temaslara başlamadığı ancak kısa süre içerisinde harekete geçeceği vurgulandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE SANE FAKTÖRÜ
Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüpte kariyerine devam etmek isteyen Coman'ın Leroy Sane faktörüyle de Galatasaray'a 'evet' diyebileceği aktarıldı.
FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Transfer döneminde kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe de yıldız kanat oyuncusuyla ilgileniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Coman, 2024-25 sezonunda Alman ekibinde 41 maça çıktı, 7 gol attı, 4 asist yaptı.
Sezona Sane hamlesiyle başlayarak ses getiren Aslan, Bayern Münih'in bir başka yıldızı Coman'ı da listesine dahil etti. Kanatlarda oynayan 29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeni bir takımda forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.
GELECEK TEKLİFLERE AÇIK
10 senedir Fransız futbolcuyu kadrosunda tutan Bayern'in Coman'a gelen tekliflere açık olduğu dile getirildi. Galatasaray'ın henüz resmi temaslara başlamadığı ancak kısa süre içerisinde harekete geçeceği vurgulandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE SANE FAKTÖRÜ
Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüpte kariyerine devam etmek isteyen Coman'ın Leroy Sane faktörüyle de Galatasaray'a 'evet' diyebileceği aktarıldı.
FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Transfer döneminde kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe de yıldız kanat oyuncusuyla ilgileniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Coman, 2024-25 sezonunda Alman ekibinde 41 maça çıktı, 7 gol attı, 4 asist yaptı.