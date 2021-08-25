Galatasaray'a 3. Rumen: Popescu!

Galatasaray, Cicaldau ve Morutan'ın ardından bir Rumen yıldızı daha bitirmek için kolları sıvadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a 3. Rumen: Popescu!
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25 Ağustos 2021 08:41
Yaptığı flaş transfer hamleleri ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray durmuyor!.. Terim'in, "Yapacağımız yeni transferlerle taraftarlarımız mutlu olacak" açıklamasının ardından Cimbom'un yeni hedefi ortaya çıktı.

BİR KEZ DAHA ROMANYA!
Craiova formasını giyen Cicaldau'yu kadrosuna katan, Steaua'dan Morutan ile anlaşan Galatasaray gözünü bir kez daha Romanya'ya dikmiş durumda.

BECALİ İLE TEMAS KURULDU
Yönetim Morutan'ın takım arkadaşı olan Octavian Popescu'ya da kancayı attı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu için Steaua'nın patronu Becali ile temas sağlandı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Alınan bilgilere göre Becali birçok takımın istediği Popescu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Yönetim sıkı pazarlıklarla fiyatı aşağıya indirmeye çalışıyor.

HER MAÇINI 10'LARCA SCOUT İZLİYOR
Rumen futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olan Octavian Popescu birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekti. 18 yaşındaki genç futbolcunun oynadığı her maçı 10'larca scout canlı olarak takip ediyor.


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